Украинцам пока не стоит рассчитывать на уменьшение продолжительности отключений.

Отключения света летом могут длиться по 10 часов, а улучшение ситуации ожидается в сентябре, сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

"Если у нас сейчас с вами по 6-7 часов отключения, то, очевидно, мы будем ожидать отключения в июле по 10 часов. С чем это связано? Это связано с потерей генерации. Если месяц назад Минэнерго называло цифры 8 гигаватт потерянной маневровой мощности, то последнее заявление представителей Евросоюза, что Украина уже потеряла 9,8 ГВт мощности после последнего обстрела гидроэлектростанций. Поэтому у нас нет генерации, мы не можем максимально покрыть импортом наши потребности", – сказал Попенко.

Он также отметил, что улучшение ситуации ожидается в сентябре. А до этого будет отключение света по 6-8 часов.

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"Два энергоблока атомных станций, которые сейчас поставили на ремонт, вернутся не раньше конца августа, то есть ситуация выровняется где-то на сентябрь. Я думаю, в сентябре мы даже что-то попробуем больше дать в сеть. А до этого периода ситуация не изменится", – считает эксперт.

Ситуация в энергетике Украины

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой в Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки.

5 июня стало известно, что до полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 ГВт электроэнергии - одно из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства электроэнергии упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов или из-за российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя.

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