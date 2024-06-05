Энергетики надеются, что ситуацию удастся выровнять в ближайшее время.

Отключения электроэнергии у бытовых и коммерческих потребителей в Киеве более масштабные, чем в остальных регионах. Это связано с большим количеством критических объектов, которые нельзя выключать, рассказал в Фейсбук директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, ситуация с электрогенерацией в Украине остается неизменной: учитывая разрушение электростанций россиянами и остановку некоторых энергоблоков на плановый ремонт, Украине "катастрофически не хватает электроэнергии" на удовлетворение существующих потребностей.

Коваленко отметил, что ограничения на электроснабжение будут оставаться и в дальнейшем. При этом он подтвердил ранее обнародованную экспертами информацию о том, что потребителей в Киеве отключают больше, чем в остальных регионах.

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"Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями", - пояснил он.

Он также выразил надежду, что эта ситуация "немного сбалансируется" уже в ближайшее время.

Ситуация в украинской энергетике

Как писал УНИАН, отключения света летом могут длиться по 10 часов, а улучшение ситуации ожидается в сентябре. Как пояснил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, Украине не хватает не только собственной электрогенерации, но и импортной электроэнергии.

По словам Попенко, зимой жителям многоэтажек будет очень сложно из-за длительного отсутствия поставок электроэнергии. Особенно тем, кто имеет дома электроотопление и электроплиты. Эксперт советует горожанам по возможности поискать жилье в частном секторе.

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