Недостаток электроэнергии представляет смертельный риск зимой.

Российские ракетные удары и атаки беспилотников на украинские электростанции и подстанции серьезно пошатнули энергетическую инфраструктуру страны. Ситуацию усугубляет плановый ремонт двух энергоблоков АЭС и летняя жара, которая побуждает людей включать кондиционеры.

Как пишет The New York Times, украинские власти были вынуждены распорядиться о полном отключении электроэнергии по всей стране на эту неделю, что более агрессивная мера, чем региональные и нерегулярные отключения, которые были в начале этой весны.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в стране на этой неделе будет "достаточно серьезным". Впоследствии в компании отметили, что во вторник аварийное отключение электроэнергии было применено в семи из 24 областей Украины.

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Потеря мощностей по производству электроэнергии

Недостаток электроэнергии летом может привести к жаре в квартирах и представляет более смертельный риск зимой. Массовое отключение электроэнергии в Украине вызвало беспокойство относительно того, что будет с наступлением холодной погоды, когда использование отопительных приборов увеличит нагрузку на энергосистему. Эксперты предупреждают, что электростанции понесли слишком большой ущерб, чтобы его отремонтировать до того, как в декабре наступит минусовая температура.

"Ситуация даже хуже, чем была в прошлом году", - сказала Елена Лапенко, эксперт по энергетической безопасности DiXi Group, украинского аналитического центра.

По ее подсчетам, даже при умеренных температурах и отсутствии новых атак России на энергосеть Украине не будет хватать 1,3 гигаватт во время пикового потребления этим летом. Это около десятой части потребления энергии в часы пик.

Кампания России против энергосети, которая началась в конце марта, оказалась более разрушительной, чем раньше, потому что Москва усовершенствовала свою тактику, стреляя большими и сложными ракетными обстрелами.

По оценкам энергетиков, с начала войны Украина потеряла около половины своих мощностей по производству электроэнергии. Большинство тепловых и гидроэлектростанций страны были уничтожены, что создает серьезную проблему, поскольку они обеспечивали дополнительные генерирующие мощности, необходимые для удовлетворения спроса в периоды пикового потребления.

Бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что сейчас страна в значительной степени зависит от своих атомных электростанций, которые поставляют основную часть электроэнергии в стране, но не могут удовлетворить пиковый спрос.

DiXi Group считает, что нет достаточно времени, чтобы восстановить достаточные генерирующие мощности до наступления зимы. По словам главы аналитического центра Елены Павленко, Украине нужно запасное оборудование, например трансформаторы, для восстановления подстанций. Сейчас наша страна надеется получить запчасти с выведенных из эксплуатации ТЭС Германии.

Одним из способов решения проблемы могла бы стать установка газотурбинных мобильных электростанций по всей стране, но на это нужно много времени - до года.

Отключение света

Украина, которая обычно является чистым экспортером электроэнергии, сейчас импортирует рекордные объемы от своих соседей, включая Румынию, Словакию и Польшу. Однако даже этого недостаточно, чтобы компенсировать потери электроэнергии.

Это заставило украинские власти ввести плановые отключения электроэнергии по всей стране, чтобы попытаться стабилизировать энергосеть.

Руководитель киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко заявил, что энергосети полностью не отремонтируют минимум два года.

"Мы понимаем, что следующие два года нам нужно быть готовыми к ежедневным отключениям как к норме, а не к критической для нас ситуации. Честно говоря, все, что мы можем сделать, это привыкнуть к этому как к нормальному положению вещей", - сказал он.

Состояние украинской энергосистемы

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света по Украине летом могут длиться по 10 часов. По его словам, Украина уже потеряла 9,8 ГВт мощности после последнего обстрела гидроэлектростанций.

Отключения электроэнергии у бытовых и коммерческих потребителей в Киеве более масштабные, чем в остальных регионах. Это связано с большим количеством критических объектов, которые нельзя отключать, рассказал в Фейсбук директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

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