Сейчас в Киеве без света остаются 270 тысяч квартир, 40% потребителей столицы - без воды.

Сейчас без света Киеве остаются 270 тысяч квартир, 40% потребителей столицы - без воды.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу водопроводных станций. Ведь утром, из-за повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы были без водоснабжения. 350 тысяч квартир Киева - без электричества. По состоянию на это время без света в столице 270 тысяч квартир. И 40% потребителей столицы - без воды", - заявил он.

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По словам Кличко, восстановлено водоснабжение левого берега города, продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.

Он также сообщил, что свет вернули жителям Троещины и частично - Подола. Завершается подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии, что позволит восстанавливать водоснабжение.

"Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера. Но, даже вернув поставку электроэнергии, выключения будут применять. Потому что ситуация сложная.

Также в столице, в том числе с помощью генераторов, восстановили электроснабжение 27 бюветных комплексов и они доступны для киевлян. Некоторые бюветы еще на стадии подключения. С перечнем и адресами бюветов можно ознакомиться на официальном портале города или сайте "Киевводфонда", - добавил он.

Массированный вражеский ракетный удар по Украине 31 октября - самое важное

Оккупанты утром ударили по ряду областей Украины, было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить 44 из 50 ракет противника.

Позже стало известно, что в Молдове на крайний север села Наславча Окницкого района (находится недалеко от украинской границы), упала российская ракета, сбитая защитниками Украины.

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