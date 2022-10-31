В результате падения российской ракеты в Молдове не зарегистрированы жертвы, отметили в МВД страны.

В понедельник утром, 31 октября, в Молдове на крайний север села Наславча Окницкого района (находится недалеко от границы с Украиной), упала сбитая российская ракета.

Вражескую ракету сбила украинская зенитная система, сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы.

По его данным, жертвы в результате падения российской ракеты не зарегистрированы.

В МВД Молдовы добавили, что из-за падения боеприпаса в селе в нескольких жилищах повреждены окна.

По сведениям украинских властей, сегодня утром противник атаковал беспилотниками плотину Днестровскую Гидроэлектростанцию, которая находится на расстоянии 10 км от плотины в Наславче. Противнику не удалось повредить плотину Днестровской ГЭС, атаке подверглись электрические компоненты. Украинская сторона заверила, что нет угрозы наводнения.

"Силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможных опасностей, на месте работает группа по документированию", - говорится в сообщении.

Момент падения российской ракеты попал на видео, сообщил портал NordNews и опубликовал ролик, снятый камерой наблюдения.

Напомним, утром 10 октября во время массированного ракетного удара РФ по Украине три российские крылатые ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы. Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску после инцидента заявил, что его страна осуждает продолжение агрессии РФ против украинского государства.

Массированная атака врага по Украине 31 октября - самые важные новости

Противники атаковали ряд областей Украины, в частности те, которые граничат с Молдовой - Черновицкую, Винницкую и Одесскую области.

В Винницкой областы была сбита вражеская ракета, она упала на гражданские объекты, есть разрушения. В небе над Одесской областью были сбиты две ракеты противника.

По cведениям Воздушных Сил Украины, сегодня утром из вражеских самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 запущены более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555, и 44 из них сбиты.

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