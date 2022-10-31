В то же время в ПС подчеркнули, что для защиты украинского неба нужно больше таких систем.

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который накануне получила Украина, во время сегодняшнего массированного ракетного удара РФ по Украине отработал со 100% результатом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

В то же время в Воздушных силах подчеркнули, что для более надежной защиты украинского неба необходимо больше систем ПВО.

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"Мы просим и продолжаем в дальнейшем призывать мир предоставить Украине оружие. Нужны средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T надо больше. Работает и сегодня работала эта система и работала с 100% результатом", - подчеркнул он.

Напомним, что 11 октября стало известно, что Украина получила первый немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

Справка. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Массированный вражеский ракетный удар по Украине 31 октября - самое важное

Противники утром ударили по ряду областей Украины, были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить 44 из 50 ракет противника.

Одна из российских ракет, которую сбили украинские воины, упала в Молдове на крайний север села Наславча Окницкого района (находится недалеко от границы с Украиной), жертвы не были зарегистрированы.

Позже стало известно, что в Молдове на крайний север села Наславча Окницкого района (находится недалеко от украинской границы), упала российская ракета, сбитая защитниками Украины.

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