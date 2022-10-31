Сегодня утром, 31 октября 2022 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 российских ракет.
Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ в telegram.
Отмечается, что 31 октября, начиная с 07:00, российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область).
"44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" – 18, воздушного командования "Пивдень" – 12, воздушного командования "Схид" – 9, воздушного командования "Захид" – 5", - говорится в сообщении.
Российские ракетные удары по Украине
Утром в понедельник, 31 октября, российские оккупанты нанесли ракетного удара по городам Украины. Под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры ряда регионов, в частности, Киева, Харькова, Запорожья и др.
Из-за массированных российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в ДТЭК предупреждают об аварийных отключениях электроэнергии.