Сегодня российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Сегодня утром, 31 октября 2022 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 российских ракет.

Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ в telegram.

Отмечается, что 31 октября, начиная с 07:00, российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область).

Видео дня

"44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" – 18, воздушного командования "Пивдень" – 12, воздушного командования "Схид" – 9, воздушного командования "Захид" – 5", - говорится в сообщении.

Российские ракетные удары по Украине

Утром в понедельник, 31 октября, российские оккупанты нанесли ракетного удара по городам Украины. Под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры ряда регионов, в частности, Киева, Харькова, Запорожья и др.

Из-за массированных российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в ДТЭК предупреждают об аварийных отключениях электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: