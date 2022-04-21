Украинская ГТС имеет свободную мощность более 100 млрд кубометров и может легко поглотить "Северный поток-1".

Украина пытается убедить западных союзников отказаться от поставок российского природного газа по "Северному потоку-1" в пользу украинского газопровода.

Это помогло бы усилить рычаги влияния Киева в развязанной Россией войне, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников по энергетике.

По их словам, это заставило бы Россию перевозить больше своего газа для Европы через Украину. Также это увеличило бы платежи за транзит, которые могли бы помочь обороне Украины во время войны и сдержать Россию от повреждения украинских газопроводов.

Reuters отмечает, что представители украинского оператора газопроводов и газовой компании "Нафтогаз" провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с должностными лицами администрации президента Байдена и законодателями Конгресса, чтобы призвать их убедить Германию и других европейских союзников принять этот план.

Россия "зависит от того, что мы транспортируем газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших дискуссиях с ними, и Европа может помочь", – сказала директор по международным связям Оператора газотранспортной системы Украины Ольга Белкова.

Представители Белого дома и министерства экономики Германии отказались от комментариев.

Аналитики считают, что перенаправление поставок из существующего газопровода "Северный поток-1" может быть тяжелым для Германии и остальной Европы. Это "никак не способствует повышению безопасности поставок в Европу", — считает бывший специальный представитель Госдепартамента Дэвид Голдвин.

Сейчас Россия экспортирует 55 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию по "Северному потоку-1". Еще 40 миллиардов кубометров газа идет в Европу транзитом через газотранспортную систему Украины, за что Россия платит транзитные сборы в Украину в долларах США.

Украинская ГТС имеет свободную мощность более 100 млрд кубометров и может легко поглотить поток "Северный поток-1".

Советник "Нафтогаза" Даниэль Вайдич отмечает, что перевод всего "Северного потока-1" на украинскую систему "обеспечит Киеву больше рычагов влияния на Москву и покажет Кремлю, что Европа связывает свою безопасность с украинской".

Чиновники предложили немедленно перенаправить 40% мощности "Северного потока-1" на украинский газопровод, постепенно увеличивая до 100% к апрелю 2023 года. Это даст государствам ЕС время для создания зимних запасов и диверсификации.

Чиновники заявили, что они также искали поддержки Украины для получения доступа к поставкам из терминалов СПГ в Турции.

Советник генерального директора "Нафтогаза" Светлана Залищук отметила, что Украине вскоре необходимо обеспечить собственные поставки газа до начала зимнего отопительного сезона в октябре.

Германия уже остановила российский газовый проект "Северный поток-2", который имел целью удвоить поставки газа в Германию, как наказание за февральское вторжения России в Украину. Строительство проекта стоимостью 11 миллиардов долларов завершилось в конце прошлого года, но он так и не заработал.

Северный поток-2 - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства газопровода"Северный поток-2". Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

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