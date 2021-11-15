Юрий Витренко напомнил, что газопровод несет угрозу для Европы

Немецкий регулятор BNetzA допустил Украину к сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Такое решение позволит провести процедуру более прозрачно.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству. Именно BNetzA окончательно решит, введут ли в эксплуатацию трубопровод "Северный поток-2" и при каких условиях. Мы готовы предоставить свою юридическую позицию регулятору уже в ближайшее время. Она основана на том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейским законам", - заявил Витренко.

При этом он указал, что доминирующая позиция "Газпрома" при запуске трубопровода несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других стран. Кроме того, он напомнил, что согласно европейским законам, регулятор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен от Газпрома и третьи стороны получили доступ к трубе по всей длине трубопровода.

Читайте такжеРоссия использует газ как оружие или нет: мнения США и Украины разошлисьНапомним, советник госсекретаря США Амос Хохштайн считает, что Россия приближается к ситуации использования газа в качестве оружия. Хохштайн отметил, что РФ должна поставлять газ через украинскую газотранспортную систему, если готова поставлять его через газопровод "Северный поток-2".

26 октября Министерство экономики Германии по результатам проведенного анализа объявило, что сертификация трубопровода "Северный поток-2" не будет угрожать поставкам газа в Европейский Союз.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что российский газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

Что нужно знать о "Северном потоке-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства газопровода"Северный поток-2". Его запустят после сертификации, как прогнозируют, в начале 2022 года.

Автор: Анастасия Горбачева