С августа 2022 года по сегодняшний день из Франции в Украину поступило 22 груза энергетического оборудования.

Франция с августа 2022 года по настоящее время доставила в Украину 22 груза энергетического оборудования общим весом 183 тонны в качестве гуманитарной помощи.

Среди оборудования - генераторы различной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъединители, осветительные приборы, химическая продукция, газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

При этом в марте этого года было передано 1389 конвекторов и 11 генераторов от французской общественной организации "Электрики без границ".

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"Мы благодарим Францию за помощь энергетическому сектору Украины. Полученное оборудование используется для скорейшего восстановления электро- и газоснабжения тысячам украинских семей. Это вклад наших французских партнеров не только в восстановление украинской энергосистемы, но и в энергетическую безопасность Европы", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ситуация в энергетике - что известно

Как сообщал УНИАН, из-за массированных ракетных атак россиян по энергетической инфраструктуре, которые начались в октябре 2022 года, в Украине сложилась критическая ситуация с генерацией и распределением электроэнергии. Впрочем, по состоянию на вторую половину марта 2023 года Украина имеет нужные объемы мощности для обеспечения потребителей электроэнергией. Хотя, в отдельных областях возможно отключение электроэнергии.

Пережить энергетический кризис нашему государству и облегчить ситуацию с энергообеспечением помогали другие страны, поставляя необходимое оборудование.

В частности, в ноябре 17 стран Евросоюза оказали помощь энергетическому сектору Украины, объекты которого подверглись значительным разрушениям в результате ракетных атак российских захватчиков. Они отправили 500 электрогенераторов через механизм гражданской защиты ЕС.

Азербайджан также отправил Украине энергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Первая партия груза включала 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. А от Германии с июля 2022 года до февраля 2023 года Украина получила 334 тонны оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

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