В Укрэнерго заверили, что производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления

Украина имеет нужные объемы мощности для обеспечения потребителей электроэнергией. В отдельных областях возможно отключение электроэнергии.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, на Житомирщине возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

Отмечается, что после ночной атаки дронами уже восстановили электроснабжение более 2 тысяч абонентов в Днепропетровской области и около 5,5 тысячи потребителей в Донецкой области.

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В свою очередь в пресс-службе НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в других регионах ограничений в сетях, которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет.

Отмечается, что сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами разрушает сети. Из-за опасности обстрелов ремонтных бригад восстановление электроснабжения в этих регионах затруднено.

"Тем не менее, потребление электроэнергии значительно ниже, чем в пятницу на прошлой неделе, что связано со значительным потеплением. Работают все виды электростанций. Выработки электроэнергии достаточно, чтобы покрыть потребление. Активная работа гидроэлектростанций сохраняется в течение суток и дополнительно возрастает, покрывая пиковые часы потребления в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем доступной мощности генерации повышает операционную безопасность энергосистемы Украины и позволяет проводить ремонты на некоторых электростанциях.

Ситуация в энергетике Украины во время войны - что известно

Начиная с 10 октября 2022 года, российские военные террористы совершили 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по 3-4 раза, в результате чего было серьезно повреждено основное оборудование.

9 марта российские захватчики в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов. Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

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