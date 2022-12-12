Франция готовит для Украины партию оборудования, необходимого для восстановления энергетической системы.
Как сообщается на Правительственном портале, об этом заявила министр энергетического перехода Французской Республики Аньес Панье-Рюнаше во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
В Кабмине отметили, что стороны обсудили поддержку энергетического сектора Украины после российских обстрелов, необходимость и возможность введения санкций против России в части поставок ядерного топлива и технологий для атомной энергетики.
Также глава правительства поблагодарил Францию за оказанную помощь, в частности, почти 73 тонны энергетического оборудования, которое уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы Украины.
"Работаем с партнерами, чтобы Украина успешно прошла зиму и перешла к устойчивому восстановлению и внедрению новых современных технологий в энергетике", - сказал Шмыгаль.
Ракетные удары по украинской энергосистеме
Россия с начала октября осуществила уже восемь волн массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более тысячи тяжелых ракет и дронов.
Последняя массированная ракетная атака россиян состоялась 5 декабря. В этот день Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.