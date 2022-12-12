Украина уже получила от Франции 73 тонны энергетического оборудования, которое уже передано компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы Украины.

Франция готовит для Украины партию оборудования, необходимого для восстановления энергетической системы.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом заявила министр энергетического перехода Французской Республики Аньес Панье-Рюнаше во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В Кабмине отметили, что стороны обсудили поддержку энергетического сектора Украины после российских обстрелов, необходимость и возможность введения санкций против России в части поставок ядерного топлива и технологий для атомной энергетики.

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Также глава правительства поблагодарил Францию за оказанную помощь, в частности, почти 73 тонны энергетического оборудования, которое уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы Украины.

"Работаем с партнерами, чтобы Украина успешно прошла зиму и перешла к устойчивому восстановлению и внедрению новых современных технологий в энергетике", - сказал Шмыгаль.

Ракетные удары по украинской энергосистеме

Россия с начала октября осуществила уже восемь волн массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более тысячи тяжелых ракет и дронов.

Последняя массированная ракетная атака россиян состоялась 5 декабря. В этот день Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.