Электрогенераторы обеспечат доступ к электроэнергии и отоплению.

17 стран Евросоюза оказали помощь энергетическому сектору Украины, объекты которого подверглись значительным разрушениям в результате ракетных атак российских захватчиков. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи в Twitter.

"Энергетической инфраструктуре Украины нанесен серьезный ущерб. Для поддержания доступа к электроэнергии и отоплению 17 стран ЕС отправили в Украину 500 электрогенераторов через механизм гражданской защиты Евросоюза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь оказали: Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

Видео дня

Отключение света в Украине

10, 22 и 31 октября россияне нанесли массированные ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Из-за этого с 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

Украинцы жалуются, что графики отключений электроэнергии часто не совпадают с опубликованными энергетическими компаниями. Это происходит из-за того, что враг ежедневно наносит новые удары по инфраструктуре, поэтому задача сбалансировать энергосистему усложняется.

Особенно жесткие ограничения на поставку электроэнергии действуют в центральных регионах Украины, Киева и области, потому что именно эти регионы получили наибольшие повреждения.