В рамках гуманитарной помощи доставлены трансформаторы, генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование и тому подобное.

Украина получила от Германии начиная с июля 2022 года 334 тонны оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, всего поступило от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики. В частности, за последнюю неделю - 4 груза общим весом более 59 тонн.

Так, Минэнергетики получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов.

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Среди оборудования, которое поступило от немецких партнеров, также есть генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения. Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Крайняя ракетная атака по энергоструктуре Украины была 10 февраля.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска 10 февраля выпустили по Украине 106 ракет и нанесли 59 авиаударов, 28 из которых с использованием Shahed-136. Украинскими защитниками была уничтожена 61 ракета и 22 дрона.

По данным Минэнерго, во время массированного удара 10 февраля оккупанты попали в объекты тепло- и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были введены аварийные отключения.

Вечером враг продолжил атаки на критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах, выпустив ударные дроны.

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