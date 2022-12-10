В ближайшие дни ожидается вторая партия гуманитарной помощи.

Азербайджан отправил Украине энергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. В ближайшее время ожидается вторая партия.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана изданию APA, оборудование предоставила компания Azerenergy. Его отправили в Украину в субботу, 10 декабря. Для транспортировки трансформаторов и генераторов общим весом 52,2 тонны понадобились четыре грузовика.

Стоимость энергетического оборудования составила 1 миллион 422 тысячи манатов (более $800 тысяч). В ближайшие дни состоится отправка второй партии гуманитарной помощи.

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С момента полномасштабного вторжения России Азербайджан предоставил Украине помощь на общую сумму почти 30 миллионов манатов. В переводе это около $17,5 миллионов.

Помощь украинской энергетике: последняя информация

В связи с регулярными российскими ударами по объектам энергетической инфраструктуры остро встал вопрос поддержания работоспособности сети.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря сообщил о росте темпов помощи от международных партнеров в энергетическом секторе.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, от европейских стран начали поступать первые партии оборудования в рамках инициативы "Генераторы надежды". Их отправили Бельгия, Франция и Норвегия. Договоренности также есть со Словакией и Японией.

Вчера, 9 декабря, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него включили 150 генераторов.

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