По итогам первых двух недель работы государственный энерготрейдер увеличил долю государства в экспорте электроэнергии почти в 4 раза.

Украина за две недели августа увеличила в 1,6 раз - до 39 тыс. МВт-ч объемы экспорта электроэнергии, произведенной на государственных электростанциях, в Словакию и Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба новосозданного Государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ).

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"Так, с 19 по 31 августа "ЭКУ" экспортировала в Румынию и Словакию 39 тыс. МВт-ч государственной электроэнергии, что в 1,6 раза больше, чем экспортировала вся государственная генерация за предыдущие 1,5 месяца с момента возобновления экспорта по указанным направлениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весь объем электроэнергии "ЭКУ" приобрела у государственной компании НАЭК "Энергоатом", который получил 90 млн грн поступлений из-за увеличения объемов экспорта.

Таким образом, по итогам первых двух недель работы на экспортных направлениях в Словакию и Румынию государственный энерготрейдер увеличил долю государства в экспорте электроэнергии почти в 4 раза – до 50%.

"Общий объем поступлений в государственные компании НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель" и НАЭК" "Энергоатом", который обеспечило АО "ЭКУ" за этот период, составляет почти 815 млн грн.

"Энергетическая компания Украины":

"Энергетическая компания Украины" - это многопрофильное энергоснабжающее предприятие, осуществляющее операции по купле, продаже, поставке и рыночной оптимизации потребления электроэнергии для коммерческих потребителей.

Компания работает на внутреннем и внешнем рынках энергоресурсов. 100% акций общества принадлежат государству Украина. Учредителем компании является Кабинет министров Украины, полномочия по управлению АО "ЭКУ" осуществляет Министерство экономики Украины.

Экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния.

С конца июня объем коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС составляет 100 МВт.

7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

28 июля операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

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