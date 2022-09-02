Украина за две недели августа увеличила в 1,6 раз - до 39 тыс. МВт-ч объемы экспорта электроэнергии, произведенной на государственных электростанциях, в Словакию и Румынию.
Об этом сообщает пресс-служба новосозданного Государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ).
"Так, с 19 по 31 августа "ЭКУ" экспортировала в Румынию и Словакию 39 тыс. МВт-ч государственной электроэнергии, что в 1,6 раза больше, чем экспортировала вся государственная генерация за предыдущие 1,5 месяца с момента возобновления экспорта по указанным направлениям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что весь объем электроэнергии "ЭКУ" приобрела у государственной компании НАЭК "Энергоатом", который получил 90 млн грн поступлений из-за увеличения объемов экспорта.
Таким образом, по итогам первых двух недель работы на экспортных направлениях в Словакию и Румынию государственный энерготрейдер увеличил долю государства в экспорте электроэнергии почти в 4 раза – до 50%.
"Общий объем поступлений в государственные компании НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель" и НАЭК" "Энергоатом", который обеспечило АО "ЭКУ" за этот период, составляет почти 815 млн грн.
"Энергетическая компания Украины":
"Энергетическая компания Украины" - это многопрофильное энергоснабжающее предприятие, осуществляющее операции по купле, продаже, поставке и рыночной оптимизации потребления электроэнергии для коммерческих потребителей.
Компания работает на внутреннем и внешнем рынках энергоресурсов. 100% акций общества принадлежат государству Украина. Учредителем компании является Кабинет министров Украины, полномочия по управлению АО "ЭКУ" осуществляет Министерство экономики Украины.
Экспорт электроэнергии:
Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.
В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.
С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния.
С конца июня объем коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС составляет 100 МВт.
7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.
28 июля операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Энергетики построили для ВСУ автономную систему электропитания на солнечной энергии
- Страны стремятся установить предельные цены на российскую нефть до 5 декабря - Reuters
- Украинский газ: на Полтавщине восстановили скважину, которая дает 200 тысяч кубометров