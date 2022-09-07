Биржевая цена на электроэнергию в странах восточной Европы 6 сентября составила 480 евро за МВт.час (17,50 грн/кВт.час), что в 6 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка".

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии 6 сентября составляет 484 евро/МВт.час, в Словакии – 483 евро/МВт.час, в Чехии – 474 евро/МВт.час.

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При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,1 грн/кВт.час или 85 евро за МВт.час. Это в почти 6 раз ниже, чем в близлежащих странах ЄС.

По данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.