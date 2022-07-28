С конца июня объем коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС составляет 100 МВт.

Сегодня операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook.

"Сегодня ENTSO-E позволило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. С 30 июля это будет 250 МВт", - написал он.

Справка УНИАН. Украинская энергосистема с 16 марта работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

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