Сегодня операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.
Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook.
"Сегодня ENTSO-E позволило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. С 30 июля это будет 250 МВт", - написал он.
Справка УНИАН. Украинская энергосистема с 16 марта работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.
В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.
С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.