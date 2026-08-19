Иран утратил значительную часть контроля над Ормузским проливом, - CNN

Блокировка Ормузского пролива военными США приносит свои результаты, поскольку Иран утратил значительную часть контроля над этим маршрутом. Об этом пишет CNN.
Отмечается, что 80% всех судов, прошедших через пролив, двигались по Оманскому маршруту. Этот маршрут официально разрешен ООН, однако против него активно выступает Иран. И хотя Тегеран атаковал значительное количество судов, которые ранее проходили через пролив, перевозчики возобновили логистику в этом районе, полагаясь на обещанную защиту со стороны военно-морских сил США.
Издание пишет, что ещё несколько месяцев назад через Оманский маршрут почти не проходили суда. А Иран планировал взимать плату за каждый проход через пролив после истечения срока действия мирного договора с США. Однако пока Тегеран так и не начал получать деньги от перевозчиков.
Сообщается, что для того, чтобы избежать атак Ирана, суда отключали свои транспондеры. Это позволяло им незаметно проходить через пролив, избегая традиционных средств мониторинга. В настоящее время США сообщают о том, что трафик в Ормузском проливе стал намного выше того уровня, который ожидался ранее. В частности, если до войны на Ближнем Востоке через этот район проходило до 20 млн баррелей в сутки, то на прошлой неделе этот показатель составил уже 15 млн баррелей.
Скорее всего, отмечают журналисты, именно это и побудило Трампа на прошлой неделе заявить о том, что США "имеют полный контроль над проливом". И хотя это не полностью соответствует действительности, однако сейчас становится очевидным, что Иран также теряет полный контроль над этим регионом.
Ормузский пролив: важные новости
Ранее стало известно, что Иран ведет переговоры с Оманом о том, как стороны могли бы самостоятельно открыть Ормузский пролив. В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска "разбомбят Оман", если он станет на пути урегулирования конфликта с Ираном в Ормузском проливе.
В самом же Иране фактически высмеяли заявление Трампа о том, что американские войска полностью контролируют Ормузский пролив. В частности, в Тегеране заявили, что стратегический маршрут невозможно захватить "ни с помощью твита, ни путем издания приказа, ни во время предвыборной речи".