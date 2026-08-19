Иран утратил значительную часть контроля над Ормузским проливом, - CNN

В настоящее время ни одна из сторон не контролирует пролив полностью.

Блокировка Ормузского пролива военными США приносит свои результаты, поскольку Иран утратил значительную часть контроля над этим маршрутом. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что 80% всех судов, прошедших через пролив, двигались по Оманскому маршруту. Этот маршрут официально разрешен ООН, однако против него активно выступает Иран. И хотя Тегеран атаковал значительное количество судов, которые ранее проходили через пролив, перевозчики возобновили логистику в этом районе, полагаясь на обещанную защиту со стороны военно-морских сил США.

Издание пишет, что ещё несколько месяцев назад через Оманский маршрут почти не проходили суда. А Иран планировал взимать плату за каждый проход через пролив после истечения срока действия мирного договора с США. Однако пока Тегеран так и не начал получать деньги от перевозчиков.

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Сообщается, что для того, чтобы избежать атак Ирана, суда отключали свои транспондеры. Это позволяло им незаметно проходить через пролив, избегая традиционных средств мониторинга. В настоящее время США сообщают о том, что трафик в Ормузском проливе стал намного выше того уровня, который ожидался ранее. В частности, если до войны на Ближнем Востоке через этот район проходило до 20 млн баррелей в сутки, то на прошлой неделе этот показатель составил уже 15 млн баррелей.

Скорее всего, отмечают журналисты, именно это и побудило Трампа на прошлой неделе заявить о том, что США "имеют полный контроль над проливом". И хотя это не полностью соответствует действительности, однако сейчас становится очевидным, что Иран также теряет полный контроль над этим регионом.

Ормузский пролив: важные новости

Ранее стало известно, что Иран ведет переговоры с Оманом о том, как стороны могли бы самостоятельно открыть Ормузский пролив. В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска "разбомбят Оман", если он станет на пути урегулирования конфликта с Ираном в Ормузском проливе.

В самом же Иране фактически высмеяли заявление Трампа о том, что американские войска полностью контролируют Ормузский пролив. В частности, в Тегеране заявили, что стратегический маршрут невозможно захватить "ни с помощью твита, ни путем издания приказа, ни во время предвыборной речи".

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