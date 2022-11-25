Блэкаут фактически состоялся, практически вся генерация "легла", заявил Юрий Корольчук.

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук подвел итоги блэкаута в Украине. У себя в Telegram-канале он написал 8 выводов.

1. Это и есть классический блэкаут. Кто бы и что ни говорил. Да, частичный. Более того, блэкаут без предполагаемых сроков возобновления работы энергосистемы. Полного восстановления, даже с принудительными ограничениями электроэнергии. Ранее система несмотря на ракетные удары условно находилась в состоянии полной готовности генерировать и распределять электроэнергию. Ремонтные работы были залогом такой возможности.

2. Энергосистема в течение ракетных ударов октября-ноября ослаблена и требует больших средств и оборудования для ремонта. И в этом вопросе прослеживается нарастающий дефицит. Оборудования не хватает.

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3. Подключение потребителей к электроэнергии составит в среднем более 72 часов. Трое суток и больше. Это с учетом и исправлением всех "погрешностей", которые возникают при подключении потребителей.

4. Энергосистема Украины не сталкивалася с таким явлением как частичный блэкаут раньше. Все, что случилось до 23 ноября, ракетные удары, – это было расшатывание системы, которое и привело к блэкауту.

5. В условиях ракетных ударов произошло контролируемое отключение всех АЭС и ТЭС для сохранения возможности возобновить подачу электроэнергии. Что сейчас и происходит.

6. Сейчас в Украине состоялся контролируемый блэкаут. Скорее всего, события после 23 ноября стоит рассматривать именно с позиции контролируемого блэкаута. Однако, даже контроль за процессами в условиях войны не дает гарантий о стабильном выходе из блэкаута.

7. Предыдущие заявления "Укрэнерго" и ДТЭК о невозможности масштабного блэкаута в Украине – это были просто слова. Блэкаут фактически состоялся. Практически вся генерация "легла".

8. Политический подтекст ракетных ударов по энергосистеме констатируется и признается как представителями власти Украины, так и России. Косвенно - международными партнерами Украины. Начало переговорного процесса – скорее всего такова главная цель ракетных ударов и блэкаута как следствия этого.

9. Несмотря на официальные сообщения, что ракетные удары могут повторяться снова, то есть высокие риски повторения блэкаута. Если сейчас блэкаут может длиться 3-5 дней, то следующий может быть больше недели.

В сети появилось видео, как энергетики восстанавливают электроснабжение.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа.