Новый запрос Украины на финансовую помощь плохо восприняли в ЕС, - Le Monde

Издание отметило, что этот последний запрос на дополнительную помощь в Брюсселе понимают с трудом.

В Брюсселе не поддержали новую просьбу Украины помочь ей деньгами. Это решение теперь трудное для европейских властей, учитывая выборы в ряде стран.

Как сообщает издание Le Monde, новая просьба Украины о деньгах пока не нашла одобрения среди властей ЕС. Отмечается, что в штаб-квартире Еврокомиссии прошла встреча, включая представителей стран G7, Норвегии и Южной Кореи, а также МВФ.

Издание уточнило, что целью этой встречи была оценка потребности Украины, которая уже просит дополнительную финансовую помощь, несмотря на уже выделенную.

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"Такое ощущение, что мы поливаем пустыню", - сказал один из европейских дипломатов во время встречи.

Издание отметило, что этот последний запрос на дополнительную помощь в Брюсселе понимают с трудом.

Согласно материалу Le Monde, члены ЕС ведут переговоры о многолетнем бюджете, в котором запланированы 100 млрд евро для Украины на период 2028-2034 годов. Но Германия и ее союзники хотят сократить этот бюджет, поэтому предоставление новой финансовой поддержки Украине может оказаться сложно выполнимым.

К тому же, как акцентировало издание, в Европе в 2027 году состоится ряд важнейших национальных выборов. И во многих из этих стран вопрос финансирования Украины особенно острый.

Речь о выборах во Франции, Испании, Польше и Италии. При этом, квероятный кандидат и фаворит опросов во Франции Марин Ле Пен уже заявила, что остановит всю финансовую помощь Украине, если одержит победу на выборах.

А на данный момент Брюссель тянет время, отметило издание.

"Мы ждем подробностей о потребностях и посмотрим, как мы сможем их удовлетворить. Обсуждение будет на встрече министров финансов 9 октября или даже на заседании Европейского совета в середине октября", - сказал изданию европейский дипломат.

Финансовая помощь ЕС

Евросоюз остается одним из ключевых источников финансовой поддержки Украины. В 2026 году помощь предоставляется через несколько механизмов, включая бюджетную поддержку и кредиты, предназначенные также для оборонных расходов.

В частности, ЕС утвердил кредитный механизм на 90 млрд евро: около 30 млрд евро предусмотрены для прямой бюджетной поддержки Украины, еще 60 млрд евро – на оборонные потребности.

24 сентября Совет ЕС одобрил очередную финансовую поддержку на 3 млрд евро.

Еще 1 млрд евро достанется Украине от Норвегии в виде безвозвратной поддержки.

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