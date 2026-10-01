Вышел трейлер экшн-триллера 'Любой ценой' с Марком Уолбергом в роли гангстера (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 5 ноября 2026 года.

Вышел украинский трейлер криминального экшн-триллера "Любой ценой" (By Any Means), сюжет которого основан на реальных событиях.

Действие фильма разворачивается в США 1960-х годов. Темнокожий агент ФБР Уэйн Страйкер ежедневно сталкивается с расовой дискриминацией – даже со стороны собственного напарника. Чтобы навести порядок на улицах, он вынужден объединиться с гангстером Грегом Скарпой, чьи методы далеки от закона. Вместе им предстоит раскрыть давний заговор и противостоять одному из самых опасных кланов того времени.

Главные роли в фильме сыграли Марк Уолберг ("Идеальный шторм", "Третий лишний", "Uncharted: Неизведанное", "Опасный рейс") и Ягья Абдул-Матин II ("Мы", "Кэндимэн", франшиза "Аквамен", сериалы "Хранители", "Чудо-человек", "Гнев").

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Также в картине задействованы Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Джентльмены", "Пацаны", "Мандалорец"), Николь Бехари ("Стыд", сериалы "Черное зеркало", "Сонная лощина", "Утреннее шоу"), Джош Лукас ("Американский психопат", "Игры разума", "Форд проти Феррари", сериал "Йеллоустоун") и другие.

Снял картину американский режиссер Элеганс Бреттон ("Проверка").

Американская премьера фильма состоялась 1 сентября 2026 года.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 49% одобрения от критиков и 88% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 50 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 5 ноября 2026 года.

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