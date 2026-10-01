Украина добилась успехов на Сумском направлении: в ISW раскрыли детали

В то же время россияне делают ложные заявления о продвижении на севере Сумской области.

Украинские войска продвинулись к северу от города Сумы, хотя оккупанты продолжают делать ложные заявления об укреплении своих позиций.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). "Украинские войска недавно продвинулись к северу от Корчаковки (к северу от города Сумы)", – говорится в отчете ISW.

При этом аналитики обратили внимание, что российские войска заявили о своем продвижении на севере Сумской области. В частности, Минобороны РФ 30 сентября заявило, что российские войска захватили Толстодубовое (к северо-западу от города Сумы). Также российские военные корреспонденты утверждали, что российские войска продвинулись к югу от Проходов и в Великом Приколе (оба населенных пункта находятся к востоку от города Сумы).

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О ситуации в Харьковской области

Также в отчете ISW говорится, что российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, но не достигли успехов. В то же время украинские войска контратаковали в этом районе.

"Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Великого Бурлука 29–30 сентября, но не продвинулись", – отметили аналитики Института. Также российские войска продолжали наступательные операции на

Ситуация на фронте: новости

Как сообщал УНИАН, в сентябре российские оккупанты дважды пытались проникнуть на территорию Сумской области через крупный газопровод, пролегающий через границу с Курской областью РФ.

Отмечалось, что войска проникли на украинскую территорию по газопроводу "Уренгой–Помары–Ужгород" вблизи Суджи (Россия), где расположен пункт обмена газом, который был закрыт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

В частности, представитель 8-го воздушно-десантного корпуса Украины заявил, что 12 сентября украинские бойцы пресекли первую попытку проникновения. Он отметил, что речь шла о российской "диверсионно-разведывательной группе" из 10 человек, которую украинские войска застали в засаде, когда она выходила из туннеля газопровода на территорию Украины.

Днем позже другая, более многочисленная российская группа появилась вблизи села Малая Корчаковка, к северу от Сум. В ВСУ заявили, что в ходе боя были убиты 29 российских солдат, трое – ранены.

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