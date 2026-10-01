Силы обороны поразили место запуска 'Шахедов' в Орловской области РФ

Также пострадал нефтяной объект в Самарской области.

Украинские защитники нанесли удар по месту хранения и запуска дронов в Орловской области Российской Федерации. Оттуда запускается наибольшее количество реактивных дронов для террора против гражданского населения в Киеве. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Как отметил глава государства, сегодня также есть важные результаты украинских дальнобойных ударов по глубокому тылу России.

"Поражена цель в Черном море, а также – место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области. Были нанесены удары по нефтяному объекту в Самарской области и по складу снабжения оккупантов в Брянской области", – подчеркнул Зеленский.

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В связи с этим, как считает президент, именно такие справедливые ответы сейчас необходимы.

Зеленский заверил, что мы и впредь будем лишать Россию возможности продолжать эту войну.

Россия скрывает ударные дроны

Как сообщал УНИАН, большинство реактивных дронов по Киеву российские захватчики запускают с дронопорта "Цимбулова" в Орловской области РФ. В последний месяц работы по расширению объекта не прекращались ни на день. К юго-востоку от пусковых установок появилась новая площадка с восемью куполообразными укрытиями для реактивных БПЛА и новой пусковой установкой. Также построены асфальтированные площадки для ещё восьми укрытий и двух пусковых установок.

В ночь на 30 августа Силы обороны нанесли серию ударов по местам хранения и запуска ударных беспилотников на территории России. Речь шла о поражении дронпорта "Цимбулова".

По данным военного эксперта, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, в настоящее время у россиян на поверхности остается лишь 10% дронов, а остальные они прячут в укрытиях под землей, в частности, в дронопарке возле села Цимбулова в Орловской области.

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