Доллар США вырос до максимума за более чем три месяца, – Reuters

Индекс доллара поднялся до самого высокого уровня с 25 июня.

Доллар США в четверг, 1 октября, достиг максимума более чем за три месяца благодаря продолжительному росту доходности государственных облигаций США, который был частично обусловлен опасениями относительно устойчивого ценового давления, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

Как пишет Reuters, инфляция в США в августе выросла меньше, чем ожидалось, что ослабило ожидания относительно повышения Федеральной резервной системой (ФРС) ключевой ставки в этом месяце. В то же время резкий скачок инфляции в еврозоне подчеркнул угрозу, которую высокие цены на энергоносители по-прежнему представляют для мировой экономики.

"Пока доходность продолжает расти, это поддерживает доллар. Если мы достигнем переломного момента, когда это начнет действительно оказывать давление на фондовый рынок, доллар может получить от этого дополнительную поддержку", – сказал руководитель отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл.

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Отмечается, что в сентябре мировые облигации продемонстрировали самое значительное за последние годы месячное падение, что привело к росту их доходности. Причиной стало сочетание ухудшения состояния государственных финансов, избыточного предложения новых выпусков облигаций и ускорения инфляции.

Индекс доллара США, отражающий его курс к корзине основных валют, поднялся до 101,66 – самого высокого уровня с 25 июня – продолжив рост в сентябре на 2%.

Курс доллара США к иене вырос на 0,54% – до 158,29 иены за единицу американской валюты, после падения на 1,4% по отношению к японской валюте в прошлом месяце.

Австралийский доллар опустился до двухлетнего минимума – 0,6940 доллара США. Новозеландский доллар также снизился, достигнув самого низкого уровня с ноября 2025 года – 0,5618 доллара США.

Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 1 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,68 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на курс валют в октябре будут влиять российские атаки, мировые цены на энергоносители, ситуация с логистикой и действия Нацбанка. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине в этом месяце будет находиться в диапазоне 44,6–45,4 гривни.

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