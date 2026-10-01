Ресурсы Украины истощаются, и это происходит в самый неподходящий момент, - Politico

Киев столкнулся с острой нехваткой средств как раз тогда, когда Россия усиливает попытки разрушить украинскую экономику.

Российский лидер Владимир Путин усиливает давление на Украину, обрушивая удары беспилотников и ракет на города, заводы, мосты и порты. Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков и с трудом сбивает растущее число российских реактивных дронов. Однако на этом проблемы Украины не заканчиваются, пишет Politico.

На этой неделе премьер-министр Сергей Корецкий предупредил журналистов, что в текущем году Украина столкнулась с дефицитом средств на оборону в размере 27 миллиардов долларов. Часть финансирования со стороны ЕС по-прежнему зависит от реформ, которые Киев должен провести для получения этих средств, в то время как другие союзники пока не восполнили оставшийся дефицит.

Удары России усиливают нагрузку на бюджет

Российские удары по железным дорогам, электростанциям, портам, заводам наносят ущерб экономике Украины и усиливают нагрузку на государственные финансы.

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В результате правительство рассматривает возможность повышения налогов, пытаясь найти внутренние ресурсы для частичного покрытия дефицита средств на оборону.

"Конечно, повышение налогов – мера не идеальная, но в военное время мы не можем позволить себе роскошь популизма или делать вид, что нам удастся обойтись без обращения к обществу за поддержкой", – отметила Александра Мироненко, экономист аналитического центра "Центр экономической стратегии".

Как предупредил Корецкий, дефицит финансирования подорвет способность Украины продолжать сопротивление России. Киеву необходимы средства уже сейчас, чтобы разместить предварительные заказы на вооружение и боеприпасы, поставка которых ожидается в следующем году.

"Это особенно касается беспилотников большой дальности – нашей возможности перенести боевые действия туда, откуда они исходят. Это критически важная потребность, которую необходимо удовлетворить", – сказал он.

И хотя Россия тоже ощущает нагрузку на бюджет вследствие войны, однако более крупная экономика и возможность повышать налоги дают ей больше ресурсов для продолжения боевых действий, пишет Politico.

Европу призывают раскошелиться

В настоящее время ЕС осуществляет выплаты в рамках двухлетнего кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро, но Киев настаивает на ускорении поступления средств для покрытия бюджетного дефицита. Однако, прежде чем выделить дополнительные средства, Брюссель требует, чтобы парламент Украины завершил проведение ключевых реформ, предусмотренных "дорожной картой" вступления страны в ЕС.

Киев, со своей стороны, также оказывает давление на Брюссель, призывая пересмотреть вопрос об использовании замороженных в ЕС активов Центрального банка России на сумму более 200 миллиардов евро.

Следующий год обещает быть еще более сложным

"У Украины нет резервных фондов для покрытия всех расходов. Если мы не получим внешнее финансирование, нам придется существенно сократить все неприоритетные расходы – и, возможно, даже затронуть защищенные статьи бюджета", – отметила экономист Мироненко.

"Если на наших счетах не будет реальных средств, нам нечем будет платить зарплаты военным, пенсии и так далее. Так что без международной помощи ситуация станет критической", – добавила она.

РФ пытается разрушить украинскую экономику

Российские атаки нанесли украинской экономике около 10 миллиардов долларов ущерба только в этом году, пишет The Guardian.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украине необходимо привлечь 20 миллиардов долларов от международных партнеров, чтобы покрыть часть бюджетных потребностей до конца 2026 года. По его словам, от получения этих средств зависит финансирование производства вооружений для продолжения активных боевых действий.

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