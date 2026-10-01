Россияне заявили о захвате поселка в Сумской области: в ВСУ раскрыли правду

Там утверждают, что российские подразделения уже давно "не уложились" в установленные им сроки и планы по захвату ряда населенных пунктов.

Информация о захвате российскими войсками РФ поселка Толстодубово, расположенного в Эсманьской поселковой громаде Шосткинского района Сумской области, не соответствует действительности. Об этом сообщил "Суспильному" пресс-секретарь УВ "Север" полковник Назар Волошин.

По его словам, указанный населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины.

"Единичные попытки "штурмовых действий" силами двух-трех человек в лесополосах и через открытые участки вдали от окраин этого населенного пункта оперативно нейтрализуются нашими защитниками. Поэтому подобные фейковые заявления оккупантов об "освобождении или взятии под контроль" территорий и населенных пунктов в последнее время являются регулярной практикой информационных манипуляций на фоне отсутствия реальных достижений на фронте", - сообщил Волошин.

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Он утверждает, что российские подразделения уже давно "провалили" установленные для них сроки и планы по захвату ряда населенных пунктов.

"Из-за этого они вынуждены отчитываться перед своим руководством об успехах и победах, несмотря на то, что реальное положение дел несколько иное", - добавил пресс-секретарь.

Ранее российские пропагандисты сообщали о захвате Толстодубового. В этом месяце также распространялись ложные заявления о якобы захвате села Марьино Краснопольской общины. Ранее подобные выдумки звучали в отношении Храповщины, Мирополья, Писаревки и других приграничных населенных пунктов Сумской области.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что 27 сентября в ходе войны против Украины российские оккупанты понесли рекордные суточные потери с начала войны. Аналитики отмечали, что в тот день оккупанты потеряли 2090 человек убитыми и ранеными.

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