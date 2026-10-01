Пережила оккупацию и послевоенное восстановление: жительница Волыни отметила 100-летие

Женщина много лет работала дояркой на ферме местного совхоза "Любомльский".

В среду, 30 сентября, 100 лет исполнилось жительнице села Бирки Любомльской общины на Волыни, ветерану труда Марии Черешневой. Об этом сообщила Любомльская городская территориальная община.

Сообщается, что Черешнева родилась 30 сентября 1926 года. За столетие жизни она стала свидетельницей и участницей событий, охвативших целую историческую эпоху. В молодости женщина пережила нацистскую оккупацию, в послевоенный период её мобилизовали на восстановление народного хозяйства, после чего она работала в Ровно.

Значительную часть жизни украинка провела в Бирках, где проживает и поныне. Некоторое время она работала в пограничном отряде в Любомле. Позже много лет была дояркой на ферме местного радхоза "Любомльский". Именно оттуда женщина вышла на заслуженный отдых.

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С 100-летием долгожительницу поздравили представители Любомльского горсовета и Совета ветеранов.

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Напомним, исследователи обнаружили статистическую закономерность между месяцем рождения человека и продолжительностью его жизни. Чаще всего среди людей, доживавших до очень преклонного возраста, встречались те, кто родился в декабре.

Так, согласно некоторым исследованиям, они чаще достигали очень преклонного возраста, чем те, кто родился в другие месяцы. Одна из возможных причин может быть связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний – предполагается, что у людей, родившихся в конце года, вероятность развития отдельных сердечно-сосудистых проблем может быть несколько ниже.

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