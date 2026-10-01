Ночная атака на Киев: один человек ранен, есть разрушения и пожары (фото)

В результате пожара в Оболонском районе пострадал один мужчина.

В результате российского авиаудара по Киеву вночь на 1 октября был ранен мужчина, разрушения зафиксированы в трех районах.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В результате российской атаки в ночь на 1 октября пострадал мужчина", – говорится в сообщении.

Последствия удара зафиксированы в Соломенском районе. Там горело помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома.

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"Также огнем были охвачены припаркованные автомобили. Пожар ликвидировали на площади 80 кв. м", – уточнили спасатели.

А в Оболонском районе произошло масштабное возгорание в складском здании. В настоящее время пожар ликвидирован.

"Один пострадавший передан медикам", – отметили в ГСЧС.

Кроме того, по данным Киевской городской военной администрации, в Печерском районе обломки упали на открытую территорию.

"Соответствующие службы направляются на место происшествия", – говорится в сообщении.

Российские атаки на Киев

25 сентября днем российский дрон поразил офисное здание в Соломенском районе Киева. В результате погибли семь человек, еще десятки получили ранения.

27 сентября 2026 года российские дроны атаковали Киев, поразив два детских сада, две школы, жилой дом, станцию технического обслуживания, а также несколько складских помещений и объектов связи. Среди пострадавших были как гражданские лица, так и сотрудники этих учреждений.

30 сентября 2026 года российские войска совершили массированную атаку на Киев и область с использованием баллистических ракет. В результате погиб ребенок, несколько человек получили ранения, а также были причинены многочисленные разрушения.

Эти атаки стали частью стратегии России, направленной на усиление давления на Украину и ее столицу. Киев превращается в прифронтовый город, что подтверждают многочисленные удары по гражданским объектам.

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