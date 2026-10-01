Страна, которая была важным рынком вооружения РФ, теперь покупает ПВО у Китая.

Туркменистан приобрел у Китая клоны российских "Панцирей".

Туркменистан, который ранее был важным рынком сбыта вооружений для России, теперь систематически закупает средства противовоздушной обороны китайского и индийского производства.

Как пишет Defense Express, Туркменистан приобрел не менее восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов FK-2000 китайского производства, которые по своим параметрам являются клонами российских систем "Панцирь".

Поставка китайских FK-2000 для Туркменистана была подтверждена во время парада 27 сентября 2026 года в честь 35-летия независимости в Ашхабаде.

Видео дня

До этого у Туркменистана уже было 12 пусковых установок для С-200, не менее четырёх пусковых установок комплекса FD-2000, две пусковые установки комплекса "Круг", а также четыре пусковые установки китайского ЗРК KS-1A и четыре пусковые установки С-125 "Печора-2М".

Эксперты отмечают, что до поставки FK-2000 из Китая сегмент средств ПВО малой дальности в вооруженных силах Туркменистана был представлен комплексами С-125-2ВМ "Печора" и С-125М1 "Нева-М1".

Также ранее сообщалось, что Туркменистан приобрел в Индии комплексы Akash, поэтому Кремль всё сильнее вытесняют с "традиционных" рынков вооружений.

Как отмечают аналитики, причиной такого "смены вектора" является то, что Туркменистан, пользуясь ослаблением влияния Кремля, решил "дрейфовать" в сторону Китая и Индии как государств, которые наращивают своё присутствие в бывших "зонах влияния" РФ.

Российский ВПК теряет клиентов

Сейчас Турция пытается избавиться от С-400, которые она купила у России 9 лет назад на фоне конфликта с США, чтобы вернуться к программе F-35, которую для неё закрыли именно из-за покупки этих ЗРК.

Также ранее стало известно, что Индия решила не покупать российские истребители Су-57Е, несмотря на все попытки России продать эти самолеты.

Вас также могут заинтересовать новости: