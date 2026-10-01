Трамп назвал Украину виноватой в повышении цен на дизель

Трамп заявил, что его война с Ираном не влияет на рост цен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главной причиной повышения цен на дизельное топливо в США и в мире является не его война с Ираном, а действия Украины – удары по российским НПЗ.

"Ситуация с дизельным топливом страдает гораздо сильнее не из-за событий на Ближнем Востоке, а из-за того, что происходит в России. Их мощности по переработке дизельного топлива выводятся из строя пугающими темпами. Если бы этого не происходило, у нас бы не было проблем с ценами", – заявил американский президент.

Он возложил вину за ситуацию на войну Украины с Россией.

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"То, что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", - утверждает он.

Он также заявил, что по-прежнему рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного топлива. По его словам, такое решение "негативно скажется" на ценах на бензин, но может снизить стоимость дизельного топлива.

Трамп недоволен ударами по российским НПЗ

Ранее в разговоре с президентом Зеленским Трамп призвал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за опасений, что эти атаки усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива и провоцируют рост цен.

Позже он заявил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского "поумерить пыл" в отношении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, и тот якобы согласился.

Зеленский после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке рассказал журналистам, что Украина готова к энергетическому перемирию, но есть сомнения, что к этому готовы россияне.

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