Альпы тают на глазах: Швейцария потеряла почти 20% льда за пять лет

Альпийские регионы Европы сталкиваются с стремительным таянием ледников из-за потепления.

Швейцария всего за пять лет потеряла почти пятую часть ледникового льда. Учёные утверждают, что это кардинально меняет облик альпийской страны: огромные белые ледники превращаются в каменистые пустыни, напоминающие лунный ландшафт, пишет The Guardian.

Согласно ежегодному отчету по мониторингу, за первые восемь месяцев 2026 года швейцарские ледники сократились на 5,5%. Этому предшествовали жаркие периоды знойной погоды летом и малоснежная зима. Общая потеря объема льда с 2021 года достигла 19,4%, что почти соответствует рекордному показателю, зафиксированному в 2022 году.

Как отметил гляциолог Цюрихской высшей технической школы (ETH Zürich) и ведущий автор отчета Маттиас Гусс, многие люди не осознают, насколько быстро отступают ледники. По его словам, всего лишь одно поколение назад некоторые места, которые сейчас представляют собой голые каменистые склоны, были покрыты сотнями метров льда.

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В этом году ученые еще не подсчитали официально, сколько ледников полностью исчезло, однако уже стали свидетелями исчезновения ряда небольших ледников.

"На прошлой неделе я посетил один из них, и это невероятное ощущение – стоять посреди этого лунного ландшафта, где ещё несколько лет назад лежал толстый слой льда, простирался огромный ледник. А теперь это каменистая пустыня, среди которой местами остались обломки старого льда, лежащие и тающие на раскалённых камнях", – рассказал Гусс.

В отчете, подготовленном Швейцарской сетью мониторинга ледников совместно со Швейцарской комиссией по наблюдению за криосферой, отмечается, что средняя толщина отдельных ледников в 2026 году уменьшилась на 2,5–4 метра.

По словам Гусса, учёные всё чаще наблюдают, как ледники разрушаются изнутри. Причиной этому становятся внутренние потоки воды под льдом, которые вымывают полости и буквально подрывают его структуру. То есть ледники не просто отступают из-за нагрева поверхности – они начинают разрушаться изнутри.

"Внутри льда образуются огромные полости, похожие на дырки в сыре, верхушки которых обрушиваются. Эти процессы разрывают ледники на части и заставляют их отступать ещё быстрее", – пояснил учёный.

Европа нагревается в два раза быстрее, чем в среднем по миру, из-за загрязнения атмосферы ископаемым топливом и уничтожения природных экосистем. Альпийские регионы при этом переживают одни из самых заметных изменений.

Речь идет о том, что анализ, обнародованный метеорологической службой MeteoSwiss, показал, что период с апреля по сентябрь был самым жарким и самым засушливым за все время наблюдений, которые ведутся с 1864 года. За это время человечество выбросило в атмосферу 1,8 трлн тонн углекислого газа и повысило среднюю температуру планеты примерно на 1,4 °C.

Этим летом жара была даже сильнее, чем в 2022 году, однако потери швейцарского льда все же немного не дотянули до рекордного уровня того года, пишут СМИ. Ученые объясняют это, в частности, меньшим количеством сахарской пыли. Она оседает на снегу, ухудшает его способность отражать солнечный свет и тем самым ускоряет таяние. В то же время в конце зимы снежный покров был несколько больше, а летом наблюдалось больше солнечного света.

В сентябре Гусс посетил бывший ледник Платтальвафирн, или ледник Грисс, который ранее покрывал склон горы. За последние 20 лет он потерял 99% своей площади.

Именно этот ледник в 1950-х годах был объектом одних из самых подробных в мире наблюдений. Гусс работал с этими данными ещё во время подготовки докторской диссертации.

"Тогда ситуация была иной: темпы отступления ещё оставались более или менее нормальными. То, что мы видим сейчас, – это настоящий взрыв темпов таяния, который приводит к распаду ледников. Они буквально разваливаются на части", – сказал Гусс.

Изменение климата: что произойдет к 2050 году

Напомним, по словам исследователей, к середине века более сотни инвазивных видов могут заселить прибрежные воды по всему миру. Причина – повышение уровня моря, вызванное изменением климата. Такие виды, как китайский волосаторукий краб, тихоокеанская устрица и азиатская тигровая креветка, могут привести к утрате биоразнообразия и изменениям в экосистемах, а это способно вызвать значительные экономические убытки.

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