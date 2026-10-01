Россия спустила на воду новый военный корабль (фото)

Он стал 12-м в большой серии, которая будет состоять из 24 кораблей.

На предприятии "Средне-Невский судостроительный завод" спустили на воду новый корабль – тральщик "Семен Агафонов". Об этом "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) сообщила в Telegram-канале.

Это уже 12-й корабль, который корпорация строит по проекту 12700 "Александрит", разработанному конструкторским бюро ОСК "Алмаз".

Всего по состоянию на сентябрь 2026 года россияне планируют построить 24 таких корабля. Таким образом, речь идет об очень крупной серии – особенно по меркам современной РФ, которая имеет весьма ограниченные возможности в области кораблестроения.

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Отмечается, что корабли типа "Александрит" предназначены для обнаружения и уничтожения морских мин, а также для обеспечения противоминной защиты.

Одной из главных особенностей проекта 12700 является корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии. Такая конструкция, по словам россиян, отличается меньшим весом, высокой коррозионной стойкостью и прочностью, сопоставимой с корпусами, изготовленными из традиционных материалов.

На проекте 12700 создан комплекс противоминной защиты, в состав которого входят современные гидроакустические станции, интегрированная мостовая система и автоматизированная система управления противоминными действиями, выполняющая функции главного командного пункта.

По данным из открытых источников, водоизмещение тральщиков проекта 12700 составляет около 890 тонн. Длина корабля – 61,6 метра, ширина – 10,3 метра.

Артиллерийское вооружение представлено 30-мм зенитной установкой АК-306. Корабли могут оснащаться переносными зенитными ракетными комплексами.

Российский флот – другие новости

В августе на российском предприятии "Адмиралтейские верфи" заложили шестую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 "Лада", которую строят для ВМФ РФ. Корабль получил название "Малоярославец".

Эти подводные лодки строят по модернизированному проекту, который доработали с учетом опыта эксплуатации головного корабля серии – подводной лодки "Санкт-Петербург".

Также УНИАН сообщал о мерах, которые Россия принимает для защиты своих подводных лодок от атак беспилотников.

В частности, на объекте Тихоокеанского флота в Камчатском крае начали устанавливать специальные противодроновые сетки. Военно-морская база расположена за тысячи километров от Украины. Таким образом, речь идет о распространении подобных мер на очень отдаленные территории.

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