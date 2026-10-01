Трамп поручил сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%: что придумали в США

Американский лидер подписал соответствующий указ с поручениями для правительственных учреждений США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил правительственным органам к 2028 году продемонстрировать ощутимые результаты в сокращении популяции комаров и клещей в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico.

Президент США подписал соответствующий исполнительный указ, который обязывает компетентные органы сократить к 2028 году общую популяцию комаров в Вашингтоне как минимум на 90% и популяцию клещей – на 50%. Этой задачей должны заниматься Агентство по охране окружающей среды США, Министерства внутренних дел и сельского хозяйства США, Управление общих служб США в консультации с Министерством здравоохранения и социальных служб США.

В частности, Агентству по охране окружающей среды США поручено определить нормативно-правовые основы, которые будут предусматривать "методы стерилизации, безопасную генетическую модификацию и использование безопасных, но полезных бактерий". Агентству также поручено оперативно приступить к "регистрации новых методов или средств борьбы с клещами и комарами".

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Кроме того, министру здравоохранения и социальных служб США Роберту Кеннеди поручено организовать конкурс по разработке новых методов лечения заболеваний, передаваемых клещами и комарами. Конкурс должен состояться в рамках его инициативы по борьбе с болезнью Лайма.

В Агентство по охране окружающей среды США поступает много запросов от биотехнологических компаний о выдаче разрешений на разработку различных методов "контроля размножения комаров".

Предположительно, наибольшее количество заявок, ожидающих одобрения со стороны Агентства по охране окружающей среды США, поступило от технологического гиганта Google в рамках его инициативы Debug Project. Цель этого проекта заключается в стерилизации самцов комаров с помощью бактерии под названием Wolbachia.

Google до сих пор ожидает одобрения экспериментального тестирования бактерий на азиатских тигровых комарах (Aedes albopictus), популяция которых преобладает в Вашингтоне.

Кроме того, Google тестирует бактерии на египетских комарах (Aedes aegypti), наиболее известных как основные переносчики вирусов Зика, чикунгунья, денге и других смертоносных вирусов.

Угроза инфекций в мире – что известно

Как писал УНИАН, изменение климата может вызвать вспышку опасной инфекции. В частности, ученые исследовали лихорадку Ласса – вирусное заболевание, переносчиком которого является один из видов африканской мыши. Болезнь особенно распространена в Западной Африке.

Кроме того, вирус способен сохраняться в популяции грызунов, поскольку инфекция может передаваться потомству от зараженной матери.

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