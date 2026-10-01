В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 1 октября, подешевел на 5 копеек и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 51,00 гривня за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в четверг снизился на 19 копеек и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 26 копеек и составляет 51,02 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 1 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,68 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,72 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 9 копеек и составляет 45,00 гривень за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,51 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,24 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,59 гривни за евро.

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