В октябре некоторым пенсионерам увеличат пенсии: кого это касается

Размер доплаты к пенсии зависит от возраста.

В октябре части пенсионеров назначат или увеличат возрастные доплаты к пенсиям. Об этом пишет народный депутат Даниил Гетманцев.

Речь идет о людях, которым в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет и чья общая пенсионная выплата не достигает уровня в 10 340,35 гривни. Доплату Пенсионный фонд начисляет автоматически, поэтому обращаться с заявлением не нужно.

Размер доплаты зависит от возраста:

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от 70 до 74 лет – до 300 грн;

от 75 до 79 лет – до 456 грн;

от 80 лет – до 570 грн.

При этом доплаты не суммируются.

"Например, по достижении 75 лет человек, который уже получал 300 грн, получит надбавку еще на 156 грн – до общей суммы 456 грн. Начисление начинается со дня рождения, поэтому за первый месяц сумма может быть меньше", – отметил депутат.

Пенсии в Украине – последние новости

Из-за сложной ситуации с государственными финансами правительство отложило расходы, не являющиеся первоочередными. В то же время, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, в первую очередь будут финансироваться оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Пенсионерам в Украине в следующем году проведут индексацию выплат, которая запланирована на начало весны. Это предусмотрено проектом бюджета на следующий год, представленным Кабинетом министров.

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