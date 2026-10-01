Россия начала кампанию по уничтожению украинской энергетики перед зимой, - ISW

Путин хочет принудить украину к капитуляции еще до начала мирных переговоров.

В ночь с 29 на 30 сентября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар беспилотниками и ракетами, в первую очередь по энергетической инфраструктуре Киева. Это сигнализирует о начале российской кампании ударов, направленной на подрыв энергетической безопасности Украины в преддверии зимы 2026-2027 годов с целью принудить Киев к капитуляции. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что эта атака является крупнейшим комбинированным пакетом ударов по энергетической инфраструктуре Украины с конца прошлого отопительного сезона (примерно начало апреля 2026 года).

Украинские мониторинговые каналы прогнозируют, что Россия будет систематически и методично пытаться наносить удары по украинским электрогенерирующим и передающим объектам, чтобы отключить украинские атомные электростанции от единой сети, лишить Киев внешних источников электроэнергии и разрушить энергетическую инфраструктуру на промышленном востоке Украины.

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Как указывают аналитики, Россия начала свою кампанию зимних ударов 2026-2027 годов по украинской инфраструктуре еще до начала отопительного сезона, чтобы заставить Киев капитулировать до начала возможных мирных переговоров.

"Путин, вероятно, начинает систематическую кампанию комбинированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины до того, как Украина сможет адекватно защитить свою энергосеть и разработать контрмеры против российских баллистических ракет и реактивных беспилотников. Путин, вероятно, также пытается деморализовать украинское население и заставить Украину капитулировать до начала каких-либо значимых мирных переговоров, над которыми в настоящее время работают Украина и ее партнеры из США", - говорится в отчете.

В Украине начались отключения света

Напомним, что вечером 30 сентября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. В некоторых районах столицы также наблюдаются перебои с водоснабжением. Также известно о введении аварийных отключений света в Житомирской области.

Кроме того, утром 30 сентября в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре были зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

На 1 октября также в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии.

Так. с 08:00-11:00 и 16:00-21:00 вводятся графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом 0,5 очереди).

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