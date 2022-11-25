Уже работают тепло- и гидроэлектростанции, АЭС набирают мощность.

После масштабной ракетной атаки на энергосистему по состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", отметив при этом, что атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции.

"По состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране. В первую очередь подано питание на объекты критической инфраструктуры во всех областях: котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт", - говорится в сообщении.

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Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, включилась в работу часть "зеленой" генерации.

"Продолжаются работы по восстановлению питания бытовым потребителям. Темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенение и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго)", - отмечают в компании.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами из облэнерго работают круглосуточно, ликвидируя повреждения.

Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется.

"Сейчас это 30% от общего объема потребления. В связи с этим во всех областях Украины введены плановые и аварийные графики ограничения потребления. Просим украинцев помнить: если в доме нет света, это означает, что именно в этот момент работают ремонтники. Выдержка и мужество – это то, что сегодня спасает и энергосистему, и каждого из нас", - пояснили в "Укрэнерго".

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа.

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