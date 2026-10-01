Археологи нашли в захоронении возрастом 6000 лет неожиданный средневековый туннель (фото)

Этот ход, пробитый примерно через 5000 лет после возведения первоначального памятника, порождает больше вопросов, чем ответов.

Немецкие археологи, проводившие раскопки неолитического кургана недалеко от Магдебурга в Германии, где построили самую высокую ветровую турбину в мире, наткнулись, на совершенно неожиданную находку: средневековый туннель, проложенный прямо в центр погребального сооружения возрастом 6000 лет. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Открытие было сделано на холме Дорнберг, рядом с деревней Райнштедт, в ходе предварительных раскопок перед строительством ветряной электростанции. Изначально исследователи полагали, что обнаружили новое доисторическое захоронение.

Видимая на поверхности конструкция имела все признаки могилы: вытянутая яма длиной около двух метров, перекрытая массивной каменной плитой.

Видео дня

Однако по мере углубления раскопок выяснилась истинная структура объекта, и история приняла неожиданный оборот.

Туннель, пробитый вручную к центру гробницы

Интересно, что по мере продолжения работ стало ясно, что предполагаемая могила на самом деле представляет собой нечто иное - туннель, уходящий глубоко под землю. Согласно опубликованным данным, найденные фрагменты керамики позднего Средневековья позволили точно определить датировку: выяснилось, что этот ход был проложен на столетия, а не на тысячелетия позже, чем был насыпан курган.

Данное сооружение относится к категории так называемых "Erdstall" - типу рукотворных подземных галерей, встречающихся во Франции и Германии. Туннель в Райнштедте имеет длину в несколько метров, но его высота едва достигает метра, а ширина составляет всего 50-70 сантиметров. На стенах до сих пор видны следы инструментов; примечательно и то, что туннель был намеренно ориентирован на центр погребального кургана.

Внутри археологи обнаружили средневековые черепки и подкову - два предмета, подтверждающих, что человеческая деятельность велась здесь спустя долгое время после создания самого погребального памятника.

Холм, хранящий следы тысячелетий истории

Отмечается, что холм Дорнберг оказался своего рода "палимпсестом", хранящим следы различных эпох человеческой деятельности. Под поверхностью скрываются несколько слоев, относящихся к доисторическому периоду: ров эпохи неолита (культура Баальберге), захоронения конца неолита и остатки самого кургана бронзового века. Эти следы, до сих пор различимые в рельефе местности, почти наверняка были известны жившим поблизости средневековым общинам.

Особую ценность этой находке придает именно выбор места. Исследователи утверждают, что ранее ни один "эрдшталь" (Erdstall) не обнаруживали вырытым непосредственно в доисторическом погребальном комплексе, что делает объект в Райнштедте своего рода аномалией среди известных сооружений такого типа.

Тайник, место для ритуалов или цель для кладоискателей

Важно, что касается причин выбора именно этого места для туннеля, существуют две конкурирующие гипотезы, и археологи пока не готовы отдать предпочтение какой-либо одной из них.

Согласно первой теории, рвы, заметные на местности, указывали на естественную защищенность участка, делая его удобным убежищем для местных жителей в периоды конфликтов. Вторая теория предлагает прямо противоположный взгляд: языческие захоронения, скрытые под холмом, могли отпугивать людей, превращая это место в укромное убежище именно потому, что остальные его сторонились.

Истинное назначение туннеля также остается предметом дискуссий. Возможно, он служил временным укрытием во времена средневековых смут или местом для проведения ритуалов. Кроме того, причиной прокладки туннеля мог стать интерес средневековых людей к древним курганам, которые воспринимались как магические места или возможные хранилища сокровищ.

В описании находки "эрдшталь" определяется более широко: как рукотворная система подземных галерей, местами расширяющихся до размеров камер; при этом единого мнения о том, какова была их основная функция - укрытие или ритуальное пространство, - среди исследователей до сих пор нет. В статье сказано:

"Каким бы ни было объяснение, проникновение в центр сооружения требовало значительных физических усилий и сопряжено с риском, который археологам трудно оправдать отсутствием веской причины. В настоящее время проводится дополнительный анализ для точной датировки туннеля; в ближайшие месяцы планируется составить карту всей подземной сети".

Новости археологии

Ранее исследователи обнаружили внутри древней горной породы нечто необычайное, что позволило заглянуть в момент, утраченный на 150 миллионов лет.

Важно, что яйца не были разбросаны по породе хаотично. Напротив, они были собраны в упорядоченное скопление - деталь, которая сразу же привлекла внимание исследователей, осматривавших скалы на пляже Санта-Круш, примерно в 50 километрах к северу от Лиссабона.

Вас также могут заинтересовать новости: