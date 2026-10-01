Курс доллара в Украине продолжает снижаться: сколько стоит валюта 1 октября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,51 грн, а евро – 50,59 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 1 октября, снизился на 9 копеек и составляет 45,00 гривень за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,51 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,24 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,59 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,91 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,77 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи – 51,10 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 1 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,68 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,72 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на курс валют в октябре будут влиять российские атаки, мировые цены на энергоносители, ситуация с логистикой и действия Нацбанка. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине в этом месяце будет находиться в диапазоне 44,6–45,4 гривни.

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