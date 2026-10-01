Новый Xiaomi установил рекорд автономности: вот сколько он работает без зарядки

Redmi Note 17 Pro Max установил рекорд автономности в тестах Computer Bild, став самым выносливым смартфоном за всю историю площадки.

Новый Redmi Note 17 Pro Max установил новый рекорд автономности в тестах Computer Bild. Смартфон непрерывно работал 23 часа 40 минут, заметно опередив предыдущего лидера рейтинга.

Главный секрет такого результата – аккумулятор емкостью 9210 мАч. Такой большой батареи у компании еще не было. Для сравнения, у Redmi Note 15 Pro+ батарея имела емкость 6500 мАч. Несмотря на увеличение емкости батареи почти на 40%, масса смартфона выросла всего с 208 до 225 граммов.

Предыдущий рекорд принадлежал смартфону Poco X8 Pro Max, который в тесте Computer Bild выдал результат в 19 часов и 31 минуту. Таким образом, Redmi Note 17 Pro Max обходит его по автономности аж на 21%. Разница особенно заметна при сравнении с большинством современных смартфонов, которые до сих пор используют аккумуляторы емкостью 5000–6000 мАч.

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При обычном использовании Redmi Note 17 Pro Max способен работать до трех дней без подзарядки. Кроме того, предусмотрен специальный энергосберегающий режим: в нем Xiaomi обещает до 14 дней автономности, однако этот показатель рассчитан при очень ограниченном использовании устройства.

Заряжать столь емкую батарею предлагается блоком на 100 Вт. В тесте Computer Bild за первые 15 минут смартфон восполнил 31% заряда, а полная зарядка занимает час. Кроме того, Redmi Note 17 Pro Max поддерживает обратную проводную зарядку мощностью до 27 Вт, поэтому от смартфона можно заряжать другие совместимые устройства.

Redmi Note 17 Pro Max относится к смартфонам среднего класса. Цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти составляет $500, а вариант на 512 ГБ оценили в $620.

УНИАН рассказывал, что 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч и больше станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать телефон – это "как вам нравится".

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