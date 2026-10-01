На рентгене увидели 'металл', а внутри обнаружились перья: загадка корабля XVII века

На затонувшем у побережья Нидерландов корабле обнаружили герметично закрытый кувшин. Рентгеновские снимки указывали на необычное содержимое, однако после вскрытия внутри нашли птичьи перья.
Речь идет о находках с корабля "Palmhout", который пошел ко дну у нидерландского острова Тексел в XVII веке, пишет Ecoticias. Отмечается, что особое внимание археологов привлек закупоренный кувшин, назначение которого до сих пор остается загадкой.
Перед вскрытием сосуд исследовали с помощью рентгена. Полученные изображения показали внутри объект или вещество, напоминавшее металл. Однако после того, как археологи осторожно открыли кувшин, их ждал сюрприз – внутри обнаружили птичьи перья и органическое вещество. Впрочем, окончательный состав содержимого кувшина пока не установлен.
Особенно важным для археологов оказалось то, что сосуд оставался плотно закупоренным на протяжении веков. Благодаря этому его содержимое оказалось в значительной степени защищенным от внешней среды.
Морской археолог Тейс Кунен отмечал, что именно содержимое делает эту находку особенно интересной. Обычный на первый взгляд бытовой предмет может дать исследователям информацию о жизни людей на борту корабля, их привычках и возможных способах хранения различных веществ.
Зачем в XVII веке хранили перья в кувшине
Именно этот вопрос сейчас больше всего интересует исследователей. Отмечается, что одна из версий заключается в том, что содержимое могло быть связано с медициной того времени. Кунен предположил, что перья могли использоваться в каком-то рецепте или препарате.
Однако исследователь подчеркнул, что пока нет достаточных данных, чтобы достоверно определить назначение.
В настоящее время кувшин передали для дальнейшего исследования учёным-археоботаникам. Их данные помогут установить, что именно находилось внутри кувшина и для чего это могли использовать. Поэтому версия о медицинском применении пока остаётся лишь предположением.
Что ещё нашли на корабле
Корабль "Палмхаут" лежит на глубине примерно 10 метров в Ваттовом море недалеко от Текселя. Место крушения обнаружили в 2009 году. Оно стало известным благодаря исключительно хорошо сохранившимся артефактам, в частности шелковому платью, а также другим предметам одежды, быта и навигации.
Другие новости о находках
Ранее сообщалось, что в Турции нашли фрагмент древней глиняной таблички с аккадским клинописью, который оказался частью копии Кадешского мирного договора.
Документ был заключен между Древним Египтом и Хеттским царством в XIII веке до нашей эры после многолетнего противостояния двух государств и считается первым известным международным мирным договором.