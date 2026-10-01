Оккупанты начали использовать новые дроны с 'усами': Флеш показал фото

Это точно не антенны, отмечает эксперт.

В украинском небе появились "Шахеды" с необычной конструкцией на корпусе. На новую конструктивную особенность российских беспилотников обратил внимание советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

В своем Telegram-канале он показал фотографии беспилотников, на корпусах которых видны по два характерных элемента, напоминающих "усы" – у обычных "Шахедов" таких деталей нет.

Бескрестнов отметил, что пока точно неизвестно, какое конкретное назначение у новой конструкции.

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"Мы пока точно не знаем, зачем нужны эти усы. Это точно не антенны", – написал эксперт.

Российские дроны становятся всё опаснее

Ранее Флеш сообщил, что российские военные 30 сентября впервые применили реактивный дрон с особым кумулятивно-режущим боезарядом специальной нагрузки, вероятно, для нанесения ударов по высоковольтным опорам и железным мостам.

Он также ранее сообщал, что в настоящее время Россия производит более 3000 реактивных БПЛА "Герань" ежемесячно.

Украинские производители ещё зимой заявляли оготовности перехватчиков, способных сбивать российские реактивные дроны. Однако впоследствии во время испытаний в боевых условиях выяснилось, что создать аппарат, который просто быстро летает, недостаточно.

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