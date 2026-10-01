Lockheed Martin сделала интригующее заявление о производстве Patriot за рубежом

Компания ведет активные переговоры о строительстве новых заводов.

Компания Lockheed Martin ведет переговоры со странами-союзниками о производстве ракет-перехватчиков PAC-3 для системы Patriot за пределами США. Об этом сообщил изданию Kyiv Post Дэн Тенни, старший вице-президент компании по глобальному развитию бизнеса и стратегии.

"Мы наблюдаем беспрецедентный спрос на PAC-3 во всем мире, – заявил Тенни. – Спрос вырос в три раза".

По его словам, в ближайшие пять лет компания инвестирует средства в модернизацию и развитие как минимум 20 предприятий на территории США, одновременно изучая возможности организации производства за пределами страны.

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Какова роль Украины?

На прямой вопрос о том, какое место отводится Украине в потенциальном производстве PAC-3 и как скоро может начаться такое сотрудничество, представитель Lockheed Martin не ответил, однако заявил, что переговоры с рядом стран относительно будущих производственных площадок и участия поставщиков находятся на "продвинутой стадии".

"Мы уже ведем диалог с рядом стран. Я не хочу вдаваться в подробности, поскольку переговоры продолжаются: обсуждается, где именно мы будем производить эти системы и какие поставщики будут задействованы", рассказал он, добавив, что ведутся "весьма детальные обсуждения по этому вопросу".

Компания также готовит к выпуску PAC-3 ACE – более дешевую версию перехватчика из того же семейства ракет, стремясь нарастить объемы производства различных модификаций.

"Мы собираемся увеличить объемы производства обеих этих ракет для поставок по всему миру", – заявил представитель компании

На вопрос о том, что мешает Lockheed Martin наращивать производство еще быстрее, представитель компании сказал, что проблема в основном во времени.

"Нам нужно время, чтобы построить новые заводы и удовлетворить глобальный спрос, который мы наблюдаем, в необходимых масштабах", - отметил он.

Новое оружие для борьбы с роями дронов

Компания также активно инвестирует в разработку более экономичных способов уничтожения беспилотников. Представитель компании рассказал о системе MORFIUS X-Rotor – автономном летательном аппарате для борьбы с дронами, использующем микроволновое излучение высокой мощности вместо традиционных ракет-перехватчиков.

"Он может сбить более 50 дронов, прежде чем ему придется вернуться [и] перезарядиться", – отметил он.

Lockheed Martin также разрабатывает архитектуру управления боем для борьбы с беспилотниками на основе искусственного интеллекта, способную объединять различные датчики и системы вооружения.

Представитель компании сообщил, что система способна обучаться на основе данных об обнаруженных угрозах и обмениваться этой информацией в сети, помогая определить, какое именно оборонительное средство следует применить против каждой конкретной цели.

Это позволяет выбирать между средствами радиоэлектронной борьбы, лазерами, микроволновым оружием или кинетическими перехватчиками, вместо того чтобы автоматически расходовать дорогостоящую ракету на каждый приближающийся дрон.

Производство Patriot в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп окончательно решил дать разрешение Украине на производство ракет для Patriot. В то же время СМИ пишут, что Трамп отказался прямо подтвердить это заявление, признав лишь, что действительно обсуждал с Зеленским данный вопрос.

Также ранее в Польше предложила построить завод по производству ракет Patriot на своей территории, если его планируют разместить в Украине - ссылаясь на соображения безопасности.

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