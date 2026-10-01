Учёные обнаружили живое существо, способное выживать в аду

Это открытие потенциально поможет в поиске планет, пригодных для жизни.

Учёные обнаружили одноклеточный организм, способный выживать буквально в аду – при температуре до 64°C. Речь идет о новом виде эукариотической амебы, получившем название Incendiamoeba cascadensis, или "огненная амеба". Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Команда микробиолога Берил Раппапорт из Сиракузского университета (США) обнаружила его в геотермальном ручье Hot Springs Creek на территории национального парка Лассен-Волканик в Калифорнии. Исследователи изучали бактерии и археи, способные существовать при экстремально высоких температурах, и решили проверить, могут ли подобные условия выдерживать эукариоты – организмы, клетки которых имеют ядро.

Ранее считалось, что столь высокие температуры доступны преимущественно прокариотам. Эукариотические клетки имеют более сложные структуры, в частности ядро и органеллы, которые считаются чувствительными к перегреву. Однако во время отбора образцов в геотермальных водоемах ученые изолировали несколько штаммов амеб.

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В лаборатории они продолжали делиться при температуре до 145°F (примерно 63°C). При 147°F (64°C) размножение прекращалось, однако амебы всё ещё могли двигаться и охотиться на бактерии. Таким образом, они превзошли предыдущий известный температурный рекорд для эукариот – 140°F (60°C).

"Изучение физических факторов на границе жизни может расширить наше понимание ограничений клеточной биологии и того, где жизнь может возникать и существовать", – отметили Раппапорт и её коллеги в исследовании.

Генетический анализ показал, что Incendiamoeba обладает набором генов, которые помогают стабилизировать ДНК, белки и органеллы при нагревании. Особенно активно работают гены, связанные с правильным сворачиванием белков – процессом, который обычно нарушается при экстремальных температурах.

Исследователи также обнаружили в геноме амебы участки ДНК, похожие на последовательности, найденные у термофилов из других геотермальных районов, в частности Йеллоустона и Новой Зеландии. Это может свидетельствовать о существовании других родственных видов, которые пока не удалось обнаружить.

"Это открытие поднимает вопрос о том, какова настоящая максимальная температура, которую может выдержать эукариотическая клетка", – сказала Раппапорт.

Подобные организмы потенциально могут существовать в других вулканических районах, гейзерах или возле гидротермальных источников на дне океана. Открытие также имеет значение в контексте поиска жизни за пределами Земли. Хотя Incendiamoeba приспособлена к земным условиям, её способность выдерживать экстремальную жару может помочь астробиологам определить, какие формы сложной жизни потенциально способны существовать в неблагоприятных внеземных средах.

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