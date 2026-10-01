В пяти областях возникли проблемы со светом из-за обстрелов: будут ли действовать графики

В отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться.

В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Кировоградской, Ривненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"Там, где позволяет обстановка с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – отметил он.

При этом применение графиков отключений на данный момент отменено. В то же время заместитель министра подчеркнул, что в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться, и следует следить за актуальной информацией на официальных ресурсах операторов системы распределения.

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"В вечерние часы, с 17:00 до 21:00, призываем экономно расходовать электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на энергосистему", – добавил Некрасов.

Отключения света в Украине – последние новости

30 сентября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Кроме того, о введении аварийных отключений света сообщали в Житомирской области.

Впоследствии в "Укрэнерго" сообщили, что 1 октября в отдельных регионах Украины будут вынуждены применять ограничения на потребление электроэнергии. Ограничения вводились из-за последствий российских атак на энергетические объекты.

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