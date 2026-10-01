Дэнни Бойл порадовал фанатов новостями о будущем франшизы '28 лет спустя'

По словам режиссера, сценарий к третьей части франшизы уже готов – и там будет "много Киллиана Мерфи".

Британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "28 дней спустя", "Пекло", "Миллионер из трущоб", "Транс", "Чернила") подтвердил, что франшиза "28 лет спустя" (28 Years Later) таки получит третью часть.

"Фильм "28 лет спустя" – или как он там в итоге будет называться – обязательно снимут, потому что люди постоянно о нем спрашивают. Не знаю точно, когда именно, но сценарий уже есть – и сценарий очень хороший, от Алекса Гарленда", – цитирует режиссера Variety.

Также он подтвердил, что в фильме появится Киллиан Мерфи ("Завтрак на Плутоне", "Пекло", "Начало", "Дюнкерк", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки"), сыгравший главную роль в оригинальном фильмы "28 дней спустя", с которого и началась вся история.

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"В нем будет много Киллиана Мерфи. А вот будет ли он снова раздеваться в кадре – не знаю. У него теперь есть "Оскар", – пошутил Бойл.

"28 лет спустя" – история франшизы

Как сообщал УНИАН.Туризм, Дэнни Бойл снял научно-фантастический фильм ужасов "28 дней спустя" по сценарию британского писателя Алекса Гарленда в 2002 году. До этого они уже вместе работали над фильмом "Пляж" 2000 года.

Сюжет фильма "28 дней спустя" развивался в Лондоне, опусташенном вирусом ярости, случайно выпущенном из лаборатории. Велокурьер Джимми в исполнении тогда еще малоизвестного ирландского актера Киллиана Мерфи очнулся в больнице спустя почти месяц после начала эпидемии – и в компании нескольких других выживших был вынужден научиться выживать в новом мире.

В 2007 году вышел фильм "28 недель спустя", который, впрочем, снял испанский режиссер Хуан Карлос Фреснадильо ("Интакто"), тогда как ни Бойл, ни Гарленд над дним прямо не работали. В этом фильме уже были совершенно новые персонажи, в том числе американские военные, стремящиеся не допустить распространения вируса за пределы Великобритании.

Слухи о возможном продолжении франшизы ходили еще с 2007 года, однако лишь в начале 2024 года появилась конкретика – к работе вернулись сами Бойл и Гарленд (последний к этому моменту уже успел перерасти в самостоятельного режиссера, сняв такие фильмы, как "Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов", "Боевые действия").

В итоге летом 2025 года вышел фильм "28 лет спустя" с Алфи Уильямсом, Джоди Комер, Аароном Тейлор-Джонсоном и Рэйфом Файнсом, события которого разворачивались, как можно понять из названия, через 28 лет после первого фильма. Распространение вируса за пределы Великобритании удалось остановить, однако выжившие жители острова оказались в полной изоляции. Теперь они живут небольшими группами на защищенных от зараженных и других выживших территориях. Среди них – 12-летний Спайк, который не знает другой жизни, но мечтает увидеть мир за пределами своей крохотной коммуны.

Уже в начале 2026 году вышел сиквел под названием "28 лет спустя: Храм костей", который по сценарию Гарленда сняла Ния ДаКосте ("Кэндимен", "Марвелы", "Гедда") – здесь судьба свела Спайка с безумным лидером жестокого культа Джимми Кристалом в исполнении Джека О'Коннелла, и эта встреча показала, что порой выжившие люди могут быть куда хуже зараженных. Одновременно доктор Кэлсон в исполнении Рэйфа Файнса, подружившись с альфа-зараженным Самсоном (Чхи Льюис-Парри), кажется, нашел лекарство от вируса ярости. В конце фильма Спайк в компании своей новой спутницы из числа бывших сторонников Кристала набрел на дом героя Киллина Мерфи.

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