'Здесь завоевывается независимость': Зеленский с фронта поздравил защитников Украины

Украина всегда будет помнить своих героев, защитников и защитниц.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на фронте прокладывается путь к миру и отстаивается независимость Украины. Об этом глава государства сказал во время обращения по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Путь к миру пролегает на фронте

Как отметил президент, именно на фронте сегодня пишется наша история.

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"Вот здесь, на полу из досок, среди маскировочных сеток, конечно, среди шевронов и флагов наших, – именно в таких местах, без преувеличения, решается судьба Украины, судьба Европы, свободного мира. Здесь завоевывается независимость", - подчеркнул Зеленский.

Также он показал защищенный пункт управления изнутри.

"И путь к миру пролегает вот через эти лабиринты, такие коридоры. И когда мы говорим: "Украина держится", то исток этой стойкости лежит именно на фронте, в таких пунктах управления и на каждой нашей позиции, где есть Украина, потому что у Украины есть защитники и защитницы", – отметил Зеленский.

Как отметил глава государства, наши воины превращают вот такие места на фронте в места, где действительно проявляется украинская сила.

Война – это имена защитников и защитниц

Вместе с тем президент добавил, что в армии хорошо знают слова воина и поэта Максима Кривцова: "Когда меня спросят, что такое война, я без раздумий отвечу: имена".

"Виталий Скакун, Да Винчи, Назарий Гринцевич – Гренка, Джус, Андрей Верхогляд, Ирина Цыбух, Петриченко, Александр Мациевский, многие другие имена этой войны. И в каждой украинской семье, у каждого из нас есть именно такие имена – имена, о которых действительно хочется вспомнить, о которых хочется поплакать, которыми хочется гордиться и которым хочется быть благодарным. Все это – о наших героях, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина могла жить", – подчеркнул президент.

Он добавил, что в Украине помнят каждого и каждую. И точно не забудут никого из них.

"И мы обязательно должны победить Россию, обрести мир и сохранить нашу Украину, защитить Украину", – подчеркнул Зеленский.

Украина держится в борьбе с российскими захватчиками

Как напомнил президент, сегодня – 1681-е сутки полномасштабной войны.

"Ежедневная борьба, тяжелый труд. Несмотря на атаки, удары, боль, Украина держится и уничтожает оккупанта, добивается того, что необходимо Украине. Все это благодаря тому, что держатся наши защитники и защитницы", – отметил Зеленский.

Президент благодарит всех, кто стоит на защите нашей жизни, на защите наших ценностей, украинского права на существование и нашего будущего – всего нашего прекрасного государства.

"Спасибо всем, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость. Солдаты и сержанты, старшины и матросы, наши украинские офицеры, все, кто прямо сейчас на позициях, на заданиях, на боевом дежурстве, все, кто служит Украине и кто отдает все свои силы, чтобы не отдать свою Украину", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это украинская пехота, десант, разведка, ПВО, боевая авиация, морские силы, артиллерия, связисты, инженеры – все в ВСУ и ССО, Нацгвардия, СБУ, защищающая нас полиция и пограничники.

"Каждый, кто борется с российским злом в нашем небе, кто управляет FPV, НРК, кто находится за монитором во время проведения важной операции, кто освобождает нашу землю и кто возвращает наше море, – мы благодарны всем вам, гордимся всеми, ценим все наши Силы безопасности и обороны", – заявил президент.

К поздравлению главы государства лично присоединились боевые командиры и боевые командующие.

"Хмара, Драпатый, Палиса, Редис, Билецкий, Ишкулов, Апостол, Скред, Оболенский здесь, все наши командиры – и другие командиры – и ещё сотни, сотни тысяч наших воинов, которые стоят щитом, чтобы Украина оставалась нашим домом. И чтобы обрел мир, победила жизнь, на этой земле всегда были украинцы", – сказал Зеленский.

Праздники в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, православные верующие в Украине отмечают важный православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. К этой дате приурочены еще два праздника – День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества. В этот день очень важно поздравить своих родных и близких с Покровом Пресвятой Богородицы и другими праздниками.

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