Это только начало: из-за Эль-Ниньо мир ждет дефицит важного продукта, – Bloomberg

Под угрозой находятся и другие культуры, в частности рис, какао, кофе и масло.

Миру грозят высокие цены и дефицит сахара из-за влияния мощного климатического явления Эль-Ниньо. Еще в начале календарного года рынок сахара сталкивался с избытком, однако фьючерсы на сырой сахар с июля уже выросли более чем на 25%, пишет Bloomberg.

Эль-Ниньо создает "идеальный шторм" для сахарной отрасли: в регионах выращивания на Южном полушарии усиливаются дожди, а к северу от экватора царит засуха. Все это существенно влияет на крупнейших мировых производителей – Бразилию, Индию и Таиланд.

Цены на сахар стремительно растут, что способствует росту мировых цен на продовольствие до самого высокого уровня за последние три года. В то же время динамика цен на сахар дает предварительное представление о более широких угрозах для фермеров и глобальной продовольственной инфляции.

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Эль-Ниньо окажет пагубное влияние и на другие культуры, в частности на рис, какао, кофе и пальмовое масло. Причем пик явления прогнозируется только в конце текущего года. Аналитики отмечают, что сахар – один из тех товаров, которые наиболее четко реагируют на явление Эль-Ниньо.

Проблемы с урожаем и рост цен на сахар

Чрезмерные осадки замедляют уборку и переработку сахарного тростника в Бразилии – стране-лидере по его производству. В Индии фермеры жалуются на слабый муссон, снижающий урожайность, а регионы выращивания сахарного тростника в Таиланде пострадали от засухи. Если добавить к этому Европу, получится более половины мирового урожая.

В Европе Эль-Ниньо усилил волны жары, которые выжгли поля сахарной свеклы, снизив объемы производства до самого низкого уровня как минимум за десятилетие и способствуя восстановлению цен после их падения до многолетних минимумов. Объемы производства во Франции – крупнейшем производителе в Европе – могут стать самыми низкими, по крайней мере, с 1980 года после самого жаркого лета в истории региона.

Усиление угрозы, связанной с Эль-Ниньо, свидетельствует о резком изменении ситуации по сравнению с периодом чуть более семи месяцев назад, когда цены на сахар упали до пятилетнего минимума. В этом году мировые цены на сахар выросли уже на 18% – больше, чем на любой другой товар из корзины продовольственных цен ООН, за исключением растительных масел. В течение следующих 12 месяцев аналитики прогнозируют рост цен на белый песок примерно на 20%.

Сахар – не единственная культура, на которую влияет Эль-Ниньо. Рис также особенно уязвим к дефициту осадков в Юго-Восточной Азии. Засушливая погода угрожает плантациям какао в Западной Африке; под угрозой оказались также кофе и пальмовое масло.

Дополнительные риски, связанные с продовольственной инфляцией, могут стать лишним аргументом для национальных банков стран в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики на фоне последствий войн на Ближнем Востоке и в Украине.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Куриные яйца в Украине будут дорожать осенью, и их стоимость может вырасти до 25%, сообщили эксперты. Такая ситуация связана как с сокращением продолжительности светового дня и яйценоскости кур, так и с постоянным ростом себестоимости производства яиц.

Аналитики прогнозируют, что весной Украина может столкнуться с высокими ценами на лук и дефицитом этого овоща.

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