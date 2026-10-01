Россия обрушилась с критикой на Данию из-за инцидента с вертолетом в Балтийском море

Министерство иностранных дел России вызвало посла Дании в Москве.

Министерство иностранных дел России вызвало посла Дании в Москве Рольфа Холмбо из-за инцидента с датским военным вертолетом, произошедшего 14 сентября в международных водах Балтийского моря.

Как сообщает Bloomberg, по утверждению российского МИД, вертолёт якобы опасно приблизился к их корвету в международных водах и завис на высоте менее 50 метров над кораблём.

Там также заявили, что экипаж проигнорировал предупреждения российского судна, поэтому были выпущены две сигнальные ракеты, чтобы привлечь его внимание. При этом в МИД отметили, что ракеты были запущены в направлении, противоположном вертолёту.

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Москва также предупредила, что подобные инциденты могут привести к "эскалации напряженности в странах Балтии и создать риск серьезного столкновения".

Однако Дания представила иную версию событий. Датская сторона заявила, что вертолёт выполнял рутинную миссию по фотографированию российского судна, когда военный корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты, причём одна из них пролетела в непосредственной близости от вертолёта.

Министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен назвал этот эпизод "абсолютно неприемлемым". Премьер-министр страны Метте Фредериксен охарактеризовала инцидент как часть схемы всё более агрессивного поведения России.

Кроме того, Дания вызвала посла России после инцидента и ускорила предоставление пакета помощи Украине.

Оценки угроз со стороны России от разведки Дании

Как сообщал УНИАН, служба оборонной разведки Дании заявила, что Россия будет осуществлять более частые атаки на Запад и НАТО с более серьезными последствиями для стран, на которые направлены эти атаки, чем это было ранее. Отмечается, что существует "невысокий, но растущий риск" того, что Россия начнет ограниченное военное наступление на одну или несколько стран НАТО, граничащих с Россией.

Глава разведки Томас Аренкиль рассказал, что такие атаки могут включать отдельные удары с помощью дальнобойного оружия, такого как дроны или ракеты, по инфраструктуре, поддерживающей Украину, или операции под чужим флагом с использованием дронов украинского производства.

По его словам, Россия также может развернуть ограниченное количество войск в приграничной зоне НАТО, возможно, под предлогом защиты русских меньшинств.

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